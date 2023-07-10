新竹市長高虹安挖新竹棒球場「大祕寶」，辦理新竹棒球場改善專業諮詢及檢測服務案，日前以176萬決標給悍創運動行銷公司，民進黨市議員劉康彥等人提出七大質疑後，10日到新竹地檢署控告高虹安涉綁標與圖利。

律師林君鴻說明告發主要分兩部分，一是貪汙治罪條例第6條第1項第4款有關圖利罪的規定，市府7月把新竹棒球場委託專業諮詢及檢測服務標案發包給桿創公司，檢視過去資料發現某標案內容和些項目，跟105年發包給艾立康公司有部分重疊，有重複發包的嫌疑。

林君鴻說，新竹棒球場委託專業諮詢及檢測服務標案，市府是以政府採購法22條限制性招標做發包，但項目有所重疊的部分，在前面標案還沒有執行完畢或中止，將有圖利第3人桿創公司的嫌疑。

林君鴻並指第二部分為政府採購法第88條後段不正當競爭，法令規定不可對投標廠商做不正當的限制，市府發包的標案資格限制有1項為，得標廠商必須要承辦過WBC或MLB大聯盟的經驗，放眼過去目前只有悍創公司，就有違反採購法對廠商有不當限制，告發希望新竹地檢署對此部分做調查和釐清。

民進黨市議員劉康彥、曾資程、楊玲宜等人，紛紛質疑市府的新竹棒球場改善及檢測標案為何採限制招標？質疑重複發包，並以棒球場5月土壤挖掘與該標案7月決標，有圖利廠商嫌疑。劉康彥認為全案根本是先承攬、後得標，因此對高虹安提出涉嫌綁標、圖利悍創公司告訴。