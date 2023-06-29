男星陳建州（黑人）日前遭大牙（周宜霈）指控性騷，對此，陳建州於第一時間發出律師聲明否認，並向大牙提告並求償；然而，網紅「黑心律師」楊律師看見該起訴狀後指出「有幾個地方要修正」，也點出范瑋琪也列原告的原因，可能是控訴文一句「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」但他認為，此話構成侵權行為極低，更直言這場官司「大牙必勝」。

網紅「黑心律師」楊律師28日在臉書點出，陳建州的起訴狀中有幾個需要修正的地方；首先，通常會選擇先提起誹謗罪的刑事告訴「等檢察官提起公訴後，再提起刑事附帶民事訴訟，因為威嚇效果最強，而且不用繳裁判費」不過若擔心自己成立誣告罪「直接提起民事訴訟，但請求金額越高，要繳的裁判費越多，實務上妨害名譽判賠金額不可能高達500萬，請求這麼高只是浪費裁判費」。

再者，大牙主要控訴陳建州性騷，應該是只有陳建州名譽受損，但「為何范偉琪也列為原告？我唯一能想到的可能是文章有提到一句『沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！』但這句話能構成侵權行為嗎？若勝算極低，就沒必要增加這個請求，否則只是浪費裁判費」因此，若要將范偉琪也列為原告，訴之聲明最好分成二項。

接著，楊律師談到，過去可以起訴要求被告登報道歉，不過「111年憲判字第2號判決已經宣告違憲了，建議刪除刊登道歉的請求，等未來拿到勝訴判決後，再把判決書放在自己臉書上即可」；最後，他透露，多年前曾在文化大學跟陳建州在廁所偶遇「我唉了一聲，他沒道歉，他邊洗手邊轉頭看了我一眼，我至今仍分辨不出他是『看』或『瞪』我一眼」。

然而，文章一出，便有網友向他提問「2012年的事情，如果大牙無法舉證，是不是只能被人壓著打了呢」對此，楊律師直言：「以我多年訴訟經驗，大牙必勝」更補充道「即使沒有第二個metoo，我也有把握幫大牙打贏」。

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