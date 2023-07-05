王力宏2021年閃電與李靚蕾結束8年婚姻，先前李靜蕾在個人Podcast節目透露，自已收到美國官司勝訴通知，據美國法律規定，因為王力宏是起訴離婚的原告，所以他必須負擔對方訴訟律師費用，粗估超過新台幣百萬元，對此，王力宏律師當時則回應，由於管轄權目前移回台灣審理，並沒有「勝訴確定」之事宜；而日前李靜蕾與王力宏也再度於台灣法庭同台。

根據《鏡週刊》報導，美國紐約法庭日前已判定王力宏與李靜蕾離婚獲准，且據美國法院規定，由於王力宏為起訴離婚的原告，因此需負擔對方律師的訴訟費用，金額粗估超過新台幣百萬元。王力宏於上月28日穿著白襯衫，並在律師陪同下現身新北市新店家事法庭，李靜蕾隨後抵達；庭訊結束後，王力宏先是走出法庭，面對媒體詢問「兩人是否已有共識？」，他僅回應「謝謝」便上車，至於李靜蕾則保持沉默，不過從表情仍看出似乎仍怒氣未消。

事實上，李靜蕾上月在個人Podcast節目透露，自己先前為了美國與台灣的官司兩頭燒，直到某個周末早上受到美國官司的勝訴通知，讓她當下非常激動「我的靈魂已經出竅到廁所，很需要放聲大哭，就是需要一個空間釋放我的情緒」。

對此，王力宏的律師當時則回應「有關李靚蕾小姐今天播放的Podcast部分不實訊息，王力宏律師說明如下：法律講的是事實，不是感覺。針對李小姐podcast說美國勝訴。之前王力宏先生已經透過律師說明過是因為管轄權的原因移回台灣審理，沒有所謂『勝訴確定』事宜。對於李小姐自我感覺勝訴，我方無從評論。希望李小姐可以遵守台灣法院裁定並如實履行，讓強制執行程序順利」。