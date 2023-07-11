據大陸九派新聞報導，義大利知名奢侈品品牌寶格麗（Bvlgari）11日發佈聲明表示，寶格麗公司尊重中國主權和領土完整的立場，一如既往，堅定不移。品牌在海外官網上因管理疏忽發生的店鋪位址標識誤注，今日發現後已立即糾正對錯誤深表歉意！

聲明中表示，誠摯感謝網民監督，並正在聯動第三方國際服務商確保正確標示海外官網上的相關國家和地區。

寶格麗近日傳出在品牌官網的店鋪分佈訊息中，香港與澳門均加上「中國」二字，但台灣前並未加「中國」二字，引發大陸網友質疑，認為寶格麗此舉是在將台灣單獨列為一個國家。