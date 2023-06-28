黑人陳建州遭大牙周宜霈控訴性侵未遂，本人火速澄清，提告並求償1000萬元表清白，然而有律師看完黑人夫妻聲明稿內的「民事訴訟」後，立刻破解當中的城府與算計，直言黑人真的很聰明，萬一失敗還有後路。

律師「瑞克說法」在臉書指出，如果真的是被抹黑，提告當然是黑人的權利，但妨害名譽明明還沒除罪化，陳建州卻捨刑事誹謗，只告民事求償，代表萬一日後告不成，就不用擔心誣告罪，相當聰明。

「瑞克說法」繼續指出，去年的​111年憲判字第2號判決，大法官已經認定不得強制刊登道歉啟事，相信陳建州律師應該也很清楚，所以此時大動作要求道歉，或許可以解讀為一種恫嚇。

最後「瑞克說法」大酸，陳建州承諾把勝訴拿到的賠償金捐給慈善團體，看起來很棒，但他建議，還沒勝訴也可以先捐款，不管法院最後判賠多少，直接捐1000萬，反正穩贏，相信黑人的清白，所以指示先墊付而已，做慈善的心不能等。

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