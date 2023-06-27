藝人鄭采勻（雞排妹）控告鏡週刊前年未經求證，報導保時捷男送她去整形診所又去旅館休息，求償60萬元，日前她出庭時還在法庭上委屈痛哭，台灣高等法院駁回她的上訴，判雞排妹敗訴，全案確定。

鄭女提告主張，週刊在前年7月9日至同年月11日以持攝影器材拍攝方式跟蹤她並錄影、拍照，攝得她與男性友人在飯店、醫美診所、精品店等社會活動，製作系列報導，侵害她隱私權、肖像權、並違反個人資料保護法之保護他人之法律。鄭女說，她受有非財產上損害求償60萬元。

高院認為，鄭女是演藝人員而為公眾人物，前年4月間透過媒體透露與交往男友分手，同年7月3日發布取消原訂結婚計畫等訊息，就該議題自願透過媒體曝光，與此有關之報導足以滿足社會大眾好奇心。

週刊派遣記者前往該地點攝得該等影像，製作系列報導，為與她前述感情狀況之相關資訊而有合理正當關係，具公共利益，並具採訪之新聞價值；跟追所攝得之影像、報導具正當合理性，難認有不法性，判決免賠。