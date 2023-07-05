65歲高捷最近被一位澎湖無菜單的海鮮餐廳老闆在私人臉書曬出兩人合影，因有打廣告之嫌，高捷第一時間留言請對方刪照，沒想到拖了幾天對方硬是不刪，最終刪文後又複製高捷聲明並改貼自拍照，頗有嘲諷意外。對此，高捷昨(4日)晚間回應：「做個善良的人，踏實；做個簡單的人，輕鬆」，引來網友讚大器。

最近有位澎湖無菜單料理業者在哥人臉書曬出和高捷合影，因有宣傳廣告之嫌，高捷便在下方留言說：「老弟，合照是讓你留念，不是讓你拿來廣告，卡尊重咧」，連帶經紀人也留言請業者刪文，但對方第一時間沒動作，直到本月3日高捷在臉書聲明發表聲明，揚言會依照侵犯肖像權提告後，業者才低頭刪文。

高捷發文。（圖／翻攝自高捷臉書）

對此，連作家九把刀與人氣實況主丁特都忍不住留言關注，有知情網友表示，其實高捷並未到過那間海鮮餐廳，之所以有合照流出，是因為業者曾是電影《寒單》的臨時群演，當年拍攝時找到機會與高捷合影。而該名業者澄清：「他為什麼要提告？我當時也是演員而已，他沒有投資個一百萬，憑什麼這樣，我只是提倡『寒單』這部電影」，更強調沒有提到高捷名字，是在說電影而已，「沒必要小題大作」。

高捷昨晚對此再度發文表示：「做個善良的人，踏實；做個簡單的人，輕鬆；沒必要的，不做；不值得的，不想；得不到的，不念；人多時，管住嘴；人少時，管住心；心量小了，所有的小事就大了；心量大了，所有的大事都小了；愈簡單，愈快樂、愈清淨，愈自在」，引來粉絲說：「看得透徹」、「大哥就是大哥，氣度非凡」、「大哥真的親切Nice，當年上個遊戲小節目當路人玩家，大哥都還會打招呼，熱情合影」、「好強大的氣場」。