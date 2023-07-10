榮剛指出，目前該公司產能利用率仍然維持在高檔，接單方面儘管工具鋼受全球景氣影響，拉貨動能較不如以往強勁，但高毛利航太應用產品表現穩定，在多元且具競爭力的產品組合下，第三季營運表現可望繼續延續佳績。
此外，榮剛於6月完成80億元的聯貸簽約，超額認購比率達45％，顯示金融機構對於榮剛經營績效的肯定。而50億元可轉換公司債發行計畫，也在6日獲得金管會證期局核准。對此榮剛表示，聯貸及可轉債之募集資金將運用於下半年將投產的新爐等周邊設備，以及產能擴充、接單量能提升後所需之資金周轉。
即便今年鋼市不理想，仍有業者繳出亮眼成績單，例如榮剛（5009）10日公告6月份自結合併營收12.16億元，較去年同期增加12.23％，今年上半年自結合併營收69.39億元，較去年同期增加20.09％，續寫歷史同期新高紀錄。
榮剛指出，目前該公司產能利用率仍然維持在高檔，接單方面儘管工具鋼受全球景氣影響，拉貨動能較不如以往強勁，但高毛利航太應用產品表現穩定，在多元且具競爭力的產品組合下，第三季營運表現可望繼續延續佳績。
此外，榮剛於6月完成80億元的聯貸簽約，超額認購比率達45％，顯示金融機構對於榮剛經營績效的肯定。而50億元可轉換公司債發行計畫，也在6日獲得金管會證期局核准。對此榮剛表示，聯貸及可轉債之募集資金將運用於下半年將投產的新爐等周邊設備，以及產能擴充、接單量能提升後所需之資金周轉。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。