榮剛指出，目前該公司產能利用率仍然維持在高檔，接單方面儘管工具鋼受全球景氣影響，拉貨動能較不如以往強勁，但高毛利航太應用產品表現穩定，在多元且具競爭力的產品組合下，第三季營運表現可望繼續延續佳績。

此外，榮剛於6月完成80億元的聯貸簽約，超額認購比率達45％，顯示金融機構對於榮剛經營績效的肯定。而50億元可轉換公司債發行計畫，也在6日獲得金管會證期局核准。對此榮剛表示，聯貸及可轉債之募集資金將運用於下半年將投產的新爐等周邊設備，以及產能擴充、接單量能提升後所需之資金周轉。