頭份市長羅雪珠與頭份市衛生所主任徐春仕聯手宣導清除積水容器，以免成為登革熱病媒蚊孳生源。（頭份市衛生所提供／謝明俊苗栗傳真）

夏至已過正式進入夏季，午後雷陣雨也跟著到來，正是蚊子最喜歡的生長環境，為了防治登革熱藉由病媒蚊四處傳布，頭份市公所與頭份市衛生所聯手展開防治登革熱行動，除出動頭份市清潔隊消毒車在市區噴灑消毒以外，頭份市長羅雪珠及衛生所主任徐春仕聯手合拍宣導短片，希望市民清除積水容器，減少病媒蚊繁殖，大家一起來防治登革熱。

頭份市長羅雪珠與頭份市衛生所主任徐春仕聯手拍宣導短片防治登革熱。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

徐春仕解釋，登革熱的病媒蚊以白線斑蚊及埃及斑蚊為主，防治的最有效方法就是減少病媒蚊繁殖的場所，病媒蚊需要有水才能繁殖，所以住宅內外的積水場所，都是病媒蚊最好的孳生源，尤其頭份市仍有許多菜園，菜園內有許多存水的大型塑膠桶，都是病媒蚊的最愛，所以他呼籲菜園所有人能盡量清除積水容品，如果需要存水澆菜，則希望在容器上加蓋，以隔絕病媒蚊接觸水面產卵。

徐春仕指出，許多家庭都在室內種植親水植物，他建議每周至少一次清潔栽植容器，除了換水以外，更須刷洗容器，以防病媒蚊蟲卵路附著。

為了確保市民減少登革熱的危害，頭份市長羅雪珠與衛生所主任徐春仕日前共同聯手宣導防治登革熱行動，2人共同拍攝宣導短片來教導市民如何清除積水容器以降低登革熱病媒蚊繁殖。

羅雪珠指出，市公所已自6月份起，開始對各里展開病媒蚊消毒工作，以減少蚊子的繁殖和傳播。但也需要鄉親的協助、參與，再度提醒大家特別注意積水容器，遵循「巡、倒、清、刷」等4步驟，避免蚊子繁殖。

頭份市衛生所主任徐春仕率領同事清理家庭栽種植物容器積水。（頭份市衛生所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市衛生所人員清理菜園內積水容器，並貼上警語貼紙提醒菜農。（頭份市衛生所提供／謝明俊苗栗傳真）

此外，羅雪珠也建議鄉親注意個人防護，例如穿著淺色長袖衣褲、使用防蚊液等等，這些簡單的措施都可以有效地保護自己和家人。若出現疑似登革熱症狀，如高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等，請儘速就醫，並告知旅遊接觸史，以利醫師正確診斷治療。