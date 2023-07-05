宏都拉斯與台灣斷交，轉為與中國大陸建交後，首批26名曾在台灣留學的宏都拉斯學生，轉往大陸繼續學業，中國外交部表示熱烈歡迎。

中國外交部發言人汪文斌今表示，中國和宏都拉斯建交後，中方承諾願接受所有宏都拉斯在台灣留學生來大陸學習。建交三個多月來，經過雙方高效對接協調，首批共26名宏都拉斯學生已經於昨天（4日）離台，順利抵達北京、天津、西安等地開啟新的留學生活。中方對他們表示熱烈歡迎。

汪文斌稱，宏都拉斯留學生對在中國留學生活充滿期待，表示將努力學習專業，深入了解中國文化，為宏都拉斯發展進步和中宏友好交流作出貢獻。中方歡迎更多宏都拉斯留學生來中國大陸就讀，願同宏方拓展人文領域交流合作，為兩國人民鋪就友誼路、搭建連心橋。

據我教育部統計，2022學年度宏都拉斯在台大專校院就讀學生人數共計359人，包括正式修讀學位外國學生220人、華語生138人、交換生一人。其中由外交部提供台灣獎學金生在學人數為104名。