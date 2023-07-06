雲林縣街舞委員會派出5位在地代表選手，今天在記者會中展現高超舞藝。（周麗蘭攝）

由雲林縣少女組成的舞團展現對街舞的熱愛。（周麗蘭攝）

霹靂舞列入2024巴黎奧運賽事項目之一，雲林縣府將主辦的2025年全國運動會就將納入競賽項目，雲林縣去年首次舉辦「雲林國際街舞盛典」獲得年輕人熱烈好評，本月29日續辦第二屆，預料會爆棚。

第二屆雲林國際街舞盛典分為 KPOP COVER 排舞賽、團體排舞賽、 霹靂舞1ON1 邀請賽3項比賽項目，邀請舞壇重量級大師擔任評審，包括藝人范范（前原子少年成員）、知名舞蹈大師鈺翔、HHI世界街舞大賽冠軍菲律賓KING、築夢者HARRICANE、加拿大霹靂舞國際評審DYZEE、霹靂舞國家隊教練劉志強、OA-KPOP女神趙家妤等人。

縣長張麗善表示，縣府去年舉辦的首屆街舞盛典比賽，設備設施、舞臺裝置都是國際級水準，獲得參賽者熱烈回響，今年再重現高品質、高技術的街舞舞藝殿堂。

她表示，雲林縣被定位為傳統、高齡化縣分，縣府透過舉辦青年熱愛的活動讓年輕人感受雲林的青春活力，街舞運動就是其中之一，「雲林國際街舞盛典」已成為專屬雲林的街舞品牌賽事，歡迎舞林高手都出來，希望冠軍獎盃能留在雲林。

雲林縣街舞委員會主委、縣議員廖偉晴表示，本屆參賽選手號稱集結全國舞壇菁英，雲林縣街舞委員會派出5位在地代表選手，包括雲林國際街舞盛典第一屆冠軍張宇翔、OVERTHETOP-楊至詮、張晨凱、張峯亦、林景吾等，霹靂舞國家隊選手張威榕、蕭勝文、法國街舞大賽世界亞軍詹豐華，也都同台出賽，精彩可期。

29日晚會將邀請台灣霹靂舞團OVERTHETOP及SEVENTY作開場及冠軍賽前演出，並特邀DREAM ZONE饒舌團體演唱專屬雲林在地文化活動主題曲。

第二屆雲林國際街舞盛典競賽採線上報名並免收報名費，報名日期自即日起至7月25日止，各競賽項目以25隊為限，上網搜尋「中華民國街舞運動協會」INSTAGRAM粉絲專頁即可報名。