雲林檢警嚴查廢土傾倒，3天抓3案起出800餘公噸廢土。（台西警分局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林檢警嚴查廢土傾倒，6月29日至本月1日在雲林縣麥寮、東勢鄉查獲3件廢土傾倒案，估計約有800公噸土方傾倒至農田或魚塭，台西警分局5日表示土方業者向農漁民佯稱可以幫忙免費填土，藉機傾倒廢土，共逮捕犯嫌8人，依《廢棄物清理法》移送雲林地檢署，其中楊姓土方業者遭聲押獲准。

台西警分局與雲林地檢署近日接獲檢舉，指麥寮、東勢鄉經常出現多輛砂石車集體移動，多處農地、魚塭有挖土機進駐，疑似非法傾倒廢土，檢警因此成立專案小組，發現多處土地被傾倒廢土與事業廢棄物，循線追查後鎖定楊姓土方業者涉嫌重大。

辦案人員6月29日至本月1日連續3天兵分多路，共計查獲3件廢土傾倒案，逮捕楊姓土方業者、許姓挖土機司機、王姓地主等8人，並查扣挖土機5台、推土機1台，其中楊嫌因有勾串之虞，向法院聲押獲准，其餘7人由地檢署諭知無保請回。

辦案人員表示，經調查，約有4公頃土地被傾倒廢土，重量約800公噸，以每公噸廢土處理費用2000元計算，不法所得約160萬元，呼籲民眾千萬不要貪圖利益而提供土地讓不法業者傾倒廢土與廢棄物，不但危害環境也會觸犯刑責。

辦案人員指出，雲林沿海地區居民大多從事農漁牧養殖業，近年有許多廢棄魚塭及荒廢農地閒置，不法業者動起歪腦筋，將外縣市廢土或廢棄物運到雲林傾倒，上個月檢警才在雲林查獲非法處理廢棄物犯罪組織，清除、堆置營建廢棄物與有害廢棄物達6萬7280公噸，日後將持續嚴查嚴辦，遏阻不法。