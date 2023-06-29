海岸公路台11線郡界路段，今下午3點半左右發生一起轎車對撞事故，1輛北上行駛的白色轎車，行經郡界休憩區大轉彎處時，疑似因天雨路滑，車輛失控衝往對向車道，遭1輛南下的銀色轎車撞上，消防獲報到場，切開車體救出3名傷者和1隻狗，詳細肇事原因，警方調查中。

車禍事故造成3人、1狗受困2車，消防人員以破壞器材切開車體救援，隨後由救護車送醫救治。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

1輛白色小轎車向右側90度翻覆，車內物品散落一地，後方的銀色小轎車則是車頭凹陷變形，前保桿整片掉落，可見撞擊力道之大，2車內共3名傷者受困，消防人員到場以破壞器材切開車體，將3名傷患送醫急救，另外還救出1隻意識模糊、奄奄一息的白色貴賓狗，委由善心民眾送往動物醫院。

消防隊員在車內救出1隻意識模糊、奄奄一息的白色貴賓狗，委由善心民眾送往動物醫院。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

今午後台東下起大雨，1輛白色轎車沿台11線北上行駛，行經郡界休憩區大轉彎處時，疑似因天雨路滑，車輛失控橫向衝往對向車道，遭1輛南下行駛的銀色轎車攔腰撞上，白車當場向右側翻覆，造成3人和1狗受困2車，經消防隊救出，送醫治療。

目擊者表示，當時雨下得很大，白車行經轉彎時疑似打滑，聽到一陣煞車聲，聲響結束後，就看到銀車和白車相撞，銀車撞到白車側邊。詳細肇事原因，警方調查釐清中。