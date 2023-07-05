左鎮第一公墓旁傍晚傳出有車輛翻覆，車上2人脫困時均已無生命跡象。(民眾提供／曹婷婷台南傳真)

台南市左鎮區光和里5日傍晚驚傳一起轎車疑自撞造成翻覆的意外，車內的28歲男性與30歲女性都受困，台南市消防隊獲報趕往現場協助2人脫困，但2人均已無生命徵象，由救護車緊急送醫搶救，至於確切肇事原因仍待警方調查。

台南市消防局5點29分接獲這起搶救勤務，當時獲報台20線位於左鎮第一公墓附近發生車禍，一輛黑色轎車自撞翻覆，左鎮消防分隊趕抵現場，當下只見車內受困的1男、1女都已無生命徵象。5點48分先將年約30歲的女性救出，5點54分28歲的莊男也脫困，兩人已無生命跡象，均已送醫院搶救。