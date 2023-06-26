「＃Me Too」性騷擾事件持續延燒，繼前台南市政府副發言人易俊宏、前台南市政府市政顧問洪智坤等人相繼捲入性騷風波後，市議員林燕祝今天在自由發言時，又爆料市府體育局高層涉及霸凌及騷擾女下屬，要求市府調查清楚，甚至成立獨立的性平專責機關。

市府政風室主任高伯雄表示，去年4月曾接獲女同仁申訴要求調查；市長黃偉哲更強調，除將依性騷擾防治法的規定處理外，如果法令允許也將成立跨局處任務編組處理性騷事件。

林燕祝表示，近日服務處收到1封陳情信，請她替體育局的女同事伸張正義；該女職員長期受到最高長官的霸凌與性騷擾，投訴政風室卻不了了之，讓她不得不出面陳情，希望幫幫體育局內部女同仁免於恐懼。

林燕祝認為，許多性騷擾事件都是在權勢、身分不對等的情況下發生，市府一再爆出這種醜事，讓她感到非常遺憾，要求黃偉哲查個清楚，甚至還應該成立獨立的性平專責機關，不能就這樣算了。

另外，林燕祝還說，她於本月19日總質詢時，提到民眾向她檢舉台南市的光電板下非法掩埋爐碴及廢棄物，要求市府盡速開挖，並移送檢調查辦；不料，當晚即接到關切電話，要她「講話差不多就好，對方是台南市正副議長賄選案的被告楊志強，她不明白楊打這通電話是否與質詢的內容有關係？也不知道這些檢舉的光電案場是不是楊志強的？如果真的沒問題為什麼要怕市府開挖，難道是在替郭再欽出聲？