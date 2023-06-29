半個月來連續降雨及午後雷陣雨挹注下，湖山水庫本周從5月間蓄水率23％回升到100％，多餘水源從溢洪道自然流入下游梅林溪，馬蹄狀的溢流口呈現水瀑美景，不少民眾特地前往拍照記錄。

今年雖氣候未特別乾旱，但湖山水庫五月間蓄水降至23.4％，與3年前百年大旱相當，水位在海拔186.1公尺，近幾周鋒面來襲加上雷陣雨勢不小，水位持續蓄升，於27日蓄滿5058萬噸，水位為海拔211.5公尺，快速回升25.4公尺，約8層樓高。

湖山水庫管理中心主任李炎任指出，去年底至今年4月底雨量很少，上游清水溪桶頭堰必須維持生態基流量，水庫連續幾個月完全無進水，在5月19日蓄水量降至最低。

所幸清水溪上游集水區6月有幾波降雨，加上山區午後陣雨，清水溪水量明顯增大，湖山水庫管理單位積極引水，27日達滿水位，並且溢流。

李炎任表示，本次蓄滿後，期望能維持滿庫狀況至豐水期結束，以因應下一個枯旱期的用水需求，以目前水情看來，今年底前雲林縣民生供水應無虞，仍呼籲民眾要節約用水

他說，目前正值台灣多雨季節，清水溪河道水量較為豐沛，仍會適量引水讓水庫溢流一段時間，使水庫水質優化，水庫溢流期間下游地區民眾請提高警覺，遠離河道以策安全。