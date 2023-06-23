午後對流發展旺盛，行人躲避不及。（羅永銘攝）

端午連假第2天，中午過後受到熱對流發展旺盛影響，易有短延時強降雨，大台北地區已有明顯雨勢發生。中央氣象局針對新北市發布豪雨特報，台北市、桃園、新竹、南投、雲林、嘉義發發大雨特報，新北、台北有大雷雨訊息！

氣象局提醒，午後對流雲系發展旺盛，今新北有局部大雨或豪雨，台北地區及桃、竹、投、雲等地區，以及嘉義山區都有大雨機率，務必注意雷擊及強陣風，山區慎防溪水暴漲、低窪地區慎防積水。