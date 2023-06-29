根據國防部今天公佈的採購決標公告，台美雙方已完成簽署採購陸上機動布雷系統，金額達到45億4054萬元，這項俗稱「火山」系統的陸上機動布雷系統，已於本月21日起生效，將在2029年年底前完成交運，並且由本島北中南3個軍團的工兵群配備使用。

軍售「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），代號「九陣專案」，外界質疑此舉會讓台灣成為地雷島。陸軍曾公開說明，不會有變成地雷島的問題，國軍會利用火山布雷系統快速機動布雷的特性，在判明共軍登陸路線後再做布置，戰後也有定時自毀與易於辨識回收的特性，降低最大人員誤傷率。

陸軍說明，火山地雷屬戰防雷而不是人員殺傷雷，可定時自毀，除了磁感應、戰甲車輛碰到感應之後會炸毀，設定的時間也可以自毀，就是說如果沒有用到，特定時間內做焚毀的動作；且戰防雷是浮布在整個地面上，非常易於回收及辨識，不是傳統布雷是廣區域埋在地底下的。