藝人大牙指控曾遭陳建州性騷擾，未料卻遭對方提告並求償一千萬，對此，謎片導演圤智雨以「大牙會被封殺嗎」為題發文，接著點出關鍵在於電視台是否力挺到底，否則未來勢必很難在演藝圈生存。

大牙揭發遭陳建州性騷過往，強調「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心」，還直接跟陳建州喊話：「法院見」，不難看出願意對簿公堂的決心；對此，圤智雨指出由於她目前都在三立演戲，是否會被封殺的關鍵，取決於電視台是否力挺，如果力挺就沒有所謂的封殺論，否則目前轉戰台語劇的情況下，就看民視是否願意收留，否則很難在演藝圈生存下去。

圤智雨表示陳建州雖向大牙求償一千萬，但基本上得看他能否完整提出哪裡受到損害，並且具體提出賠償金額，才有可能求償成功，否則頂多求償到一百萬就很了不起；至於陳建州會大開口求償一千萬，推估是做給第三人看，倘若真有此人，目的就是嚇阻對方不敢再出面爆料，就目前事件的走向而言，所謂的公道就要看接下來有沒有受害者現身。

圤智雨表示很想致電給葛斯齊，打聽是否有更驚人的內幕，這讓人回想起「南拳媽媽」彈頭曾在2021年在王力宏、李靚蕾婚變時，曾發文點名黑人陳建州，寫下：「不要讓小咖我出手」，另一篇則是「你找誰跟我講都沒用相信我」，雖然事後隨即刪文，不過當時葛斯齊則發文回應：「其實你說的都是實話，我相信彈頭，因為彈頭開車撞過周杰倫，有上節目承認此事，我紀錄的！ 黑人就…很多故事了」，如今對照起來似乎還有許多內幕未被揭開。

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