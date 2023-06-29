男星陳建州（黑人）日前遭大牙（周宜霈）指控性騷，更透露曾在《黑澀會》時期，還一度被對方冷凍沒工作；對此，陳建州於第一時間發出律師聲明否認，並向大牙提告並求償一千萬；而該事件持續延燒，過去《黑澀會》班底的動態也備受關注，然而，詩亞（舊藝名：斯亞）28日晚間曬出全黑圖有感而發。

詩亞28日在IG限時動態表示，自己仍深信那句從小聽到大的話「善惡終有報，不是不報，時候未到」，她認為為人善良是基本道理「而不是偽善」，詩亞還寫下「如果某一天，一些未報的XX被報，我一定開香檳慶祝」，整篇文中雖未指名道姓，但她想說的是「天道好輪迴，蒼天饒過誰？」

詩亞有感而發曬出全黑圖曝心聲。（圖/擷取自詩亞IG）

事實上，在大牙發文指控黑人性騷後，他過往與其他《黑澀會》成員的互動影片也被翻出，而成員們的回應都成外界關注的焦點之一，丫頭詹子晴表示，很心疼大牙「她一直是我們團體最堅強、勇敢的那一個。真心希望METOO 能讓大家了解到保護自己的重要性」，她也提到，因為自己不是當事人沒辦法回應，也不想讓民眾覺得在蹭，就不方便多說太多。

此外，曾為《黑澀會》班底的貝童彤則坦言，多年前就已經知道此事，「身為大牙的好姐妹，真的非常心疼她要背著這個傷痛10幾年」，並希望多年後的當事人能夠正視自己的行為，從錯誤中反省改正，也希望社會大眾以此警惕，保護自己，尊重他人。

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