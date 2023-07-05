為解決先前國內蛋荒問題，農委會自3月起啟動國外進口雞蛋，卻疑似發生進口太多雞蛋，導致出現供需失衡的狀況發生，甚至傳出有雞蛋放到發霉壞掉，只能拿去餵豬。對此，農委會回應，進口的蛋會配合國內產能調整，絕無媒體所報導進口蛋發霉、壞掉送養豬場一事。

質疑那麼多蛋該賣去哪？ 王鴻薇批：根本是笑話

國民黨立委王鴻薇表示，有不願具名的大型進口蛋商指出，農委會下單時機沒掌控好，嚴重缺蛋才下單，還要經過檢疫、船運過程，導致所有進口蛋都集中在五、六月才抵台，政府買的、民間進口的，幾乎同時抵達，這麼多蛋要賣去哪？

王鴻薇指出，即使蛋價供過於求，國內蛋價仍然居高不下，就有人算出100元買雞蛋買不到2斤，但是因為要報廢蛋，之前有業者把外觀發霉、賣相較差的進口蛋送給豬農餵豬，沒想到豬農還要收100元的「處理費」貼錢送蛋，蛋給豬吃還要倒貼，根本是笑話。

呼籲外界不要刻意炒作 農委會滅火：無蛋發霉、送養豬場等事

農委會呼籲，外界不要再刻意炒作雞蛋議題及散播不實言論，以免對產業造成傷害。畜牧處副處長江文全表示，若雞蛋有發霉、逾期，依照「廢棄物清理法」規定，必須廢棄後送垃圾處理場或轉作堆肥，「人都不能吃的東西，當然也不可以給豬吃！壞掉的雞蛋不能讓豬隻吃了後進而進入食物鏈。」

進口雞蛋近三日熱門關鍵字 「過剩、臭掉、浪費」入列

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/01～2023/07/03）統計調查，進口蛋近三日的網路熱門關鍵字，出現「蛋農、蛋商、囤蛋、蛋雞」，以及近期進口雞蛋市場，網友熱議包括，「缺蛋、過剩、臭掉、蛋價、失能、流入市場」等等相關議題。