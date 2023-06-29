近期演藝圈Metoo事件連環爆，日前黑人陳建州先後遭女星大牙及郭源元指控性騷；對此，黑人透過經紀人表示：「針對莫須有的指控，我們不再回應」；然而，主持人陶晶瑩也在臉書上發聲：「姐姐妹妹站起來」力挺metoo。

陶晶瑩昨（28）日深夜以metoo事件在臉書上發聲：「姐姐妹妹站起來#metoo」，貼文發出短短4分鐘便超過上千人按讚，更紛紛留言：「加油，女孩妳們超勇敢，妳們不再是一個人，謝謝妳的勇敢，我們會支持妳們」、「但現在說出來，反而會被提告…或是失去工作（例如…大牙）」、「這需要很大的勇氣才能站出來的」、「真的不要讓她們一個人，姐妹們站出來」。

然而，在此之前，郭源元站出來指控陳建州的貼文提到，之所以說出來，「就是我不想讓大牙只有一個人」，而這篇文一出也引起爆炸性迴響，除有十多萬人按讚表達支持，其中包含許多藝人也在底下留言應援。

其中曾指控黑人的大牙也留言：「我哭了，我懂妳的害怕，我哭了，原來他的魔爪伸這麼長！好心疼妳，我不是一個人，妳也不是一個人」，大牙老公阿廖師也寫下「謝謝妳的勇敢」。

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