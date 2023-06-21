暑假不用出國人擠人，嘉義市政府推出旅遊寶典「嘉市潮選店」，精選超過100間位於街道巷弄的特色風格小店，外觀與內裝各有特點，且類別從美食、咖啡、甜點、伴手禮、選物店、書店等一應俱全。不僅頗受年輕族群喜愛，也吸引日本雜誌跨海採訪，讓懷舊又新潮的嘉義市成功躍上國際版面。邀請全台民眾把握假期，來嘉義市探訪連日本人都心動的潮選店，保證讓遊客驚艷。

嘉市潮選店躍上國際版面

嘉義市長黃敏惠表示，說起嘉義市，不少人會聯想到雞肉飯、沙鍋魚頭、文化路夜市等在地美食小吃，但穿梭在大街小巷中，又能發現許多獨一無二的特色店家，默默耕耘，非常努力認真，一步一步在嘉義市勇敢追夢，成為自己喜歡的樣子。市府團隊堅信每間店都有精彩故事，透過青年創業、場域創生、文旅創新等策略，訴說風格店家的人生歷程，讓舊城活化再生，帶領遊客探索城市裡的各種樣貌及魅力。

黃敏惠市長進一步說，過去嘉義市不會被形容「摩登」，這幾年積極推動設計思維導入城市治理，加上主辦2021台灣設計展的助力下，公、私部門攜手合作，展現嘉義人的創新及創意，促進地方產業升級與轉型。《BRUTUS》文中提到，嘉義市兼具懷舊與新潮，擁有許多日據時期的老屋，吸引年輕一代創造新文化的風潮。不僅高度肯定市府近年來努力的成果，同時也大幅提升嘉義市在日本旅遊市場的能見度。

「潮」流再起旅遊新指南

市政府觀光新聞處長張婉芬表示，《BRUTUS》為日本知名的生活風格雜誌，睽違5年，今年4月中再推出台灣特輯，以「久しぶりの海外は、まず台湾から始めよう」（久違的海外，從台灣開始）為主題，精選台北、高雄、台中、宜蘭、嘉義、長濱6縣市深入介紹。日本編輯專篇介紹嘉義市，特別推薦卓武咖啡、新華美西裝社、桃城豆花、Eureka Home、島呼冊店，以及舊美好．生活器物．古道具等6個特色店家，許多是老屋保存再利用的典範，同時也是市府111年首波入選的「嘉市潮選店」。

「嘉市潮選店」的「潮」，不是指時尚或走在時代尖端，「潮」是做自己、有個人態度想法，每一家與眾不同的風格小店，是嘉義市新摩登生活，也提供旅人更多旅遊新選擇。非常歡迎全台民眾按圖索驥，讓日雜《BRUTUS》帶你到嘉義市來趟「雙B」旅遊，搭乘電動公車（EBus）或公共自行車（YouBike），用剛剛好的速度，深入感受在地人文風情。

日本編輯專篇推薦「嘉市潮選店」──桃城豆花。（圖/嘉義市政府提供）

日本編輯專篇推薦「嘉市潮選店」──島呼冊店。（圖/嘉義市政府提供）

日本編輯專篇推薦「嘉市潮選店」──新華美。（圖/嘉義市政府提供）

「嘉市潮選店」結合在地新創與青創活力，展現城市的好客精神。100間特色小店包含咖啡店、甜點冰品、異國料理、中式美食、生活雜貨、書籍文具、髮廊及婚紗等，豐富多元。邀請藝人陳漢典及Albee（范乙霏）代言，以及知名部落客瑪格，透過影片、旅遊專題文章介紹，帶領遊客更新嘉義市口袋清單，一推出廣受各界好評，成為旅遊平台的熱門嘉義市景點推薦寶典。

另市府觀光新聞處也強調，嘉義市的潮店絕對不只這100家，今年市府將持續盤點，為嘉義市的觀光旅遊注入新亮點，不斷刷新來「嘉」旅客對嘉義市的驚豔指數。相關資訊可至「嘉市潮選店 100+Select」旅遊寶典，或至嘉義市觀光旅遊網（https://travel.chiayi.gov.tw）查詢。

（嘉義市政府廣告）