闕壯群表示，遠東生技將藉由公司多年微藻應用經驗累積，即將展開癌症藥物原料的研製工作，協助藥物開發商精準打擊特定範圍癌細胞，持續強化未來營運利基。

事業發展部副總經理闕蓁儀表示，遠東過去以代工製造為主，在歐洲、美洲、中東等多國都是微藻生產製造第一品牌，去年營業額3.9億當中有70%都是外銷，目前則透過跨界的合作將微藻的優點介紹給民眾，近期將會與新創電商平台Boojimo合作。

同時選擇與新創業者進行異業合作，希望透過網紅經濟及團媽力量等不同銷售型式通路，開啟新動能。

研發副總經理陳亦翔博士表示，藻類萃取的光動力(PDT)原料，未來將使用在癌症新藥開發上，這項原料有助於藥物的啟動，能精準打擊特定範圍癌細胞；過去使用微藻做光動力原料只有出現在文獻上，將會是第一家進行商業化原料研製的公司，這項技術未來能應用到抑菌等不同領域產品開發上。

剛在巴黎再生醫療研討會上發表成果的陳亦翔博士還分享，幹細胞與免疫細胞培養需要使用胎牛血清或人類血小板裂解液，公司從創新微藻科技應用到再生醫學上，可以讓藻類特殊抽出物取代減少人類血小板裂解液達90%使用，有助減少幹細胞培養成本，同時能大幅降低動物類式來源生物污染的狀況風險。