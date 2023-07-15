鄧姓男子花錢租空地停愛車，結果被張姓男子把車位佔走2天，鄧男找不到車主，於是在擋風玻璃留下一張「是不是你爽就好」、「你沒心我也沒了，再一次就把你鎖起來」等字的紙條，張報警提告，鄧男被法官依恐嚇危害安全罪判罰6000元，得易服勞役。可上訴。

判決指出，鄧姓男子花錢租下一處土地停放愛車，去年10月1日凌晨3點多，位置卻遭其他車輛停走，他不爽留下一張紙條，寫下「是不是你爽就好，這車位是我租的，你要停也留一下電話，停二天了，將心比心，你沒心我也沒了，再一次就把你鎖起來」，夾在車輛的擋風玻璃上。

被夾紙條的張姓駕駛來牽車時，看到擋風玻璃上被夾紙條，自認看到紙條後心生畏懼，於是拿著紙條向警方報案。檢方偵查時，鄧男坦承紙條是他寫的，但否認有恐嚇，是希望對方不要繼續停車。高雄地院審理時審酌因停車糾紛，就以字條內容恐嚇，導致張男心生畏懼，且至今仍為達成和解，依恐嚇危害安全罪判罰6000元，得易服勞役。可上訴。