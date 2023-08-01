以往被認爲是年輕人「次文化」的霹靂舞（Breaking），在台灣發展多年，不僅活動賽事越發蓬勃，今年2022杭州亞運與2024年巴黎奧運，霹靂舞都是正式項目之一。今年9月16日在台北小巨蛋登場的「2023體育表演會」，將有國內外頂尖高手Battle方式演繹精彩的霹靂舞對決，讓觀眾親身感受賽事熱血沸騰的氛圍。

15分鐘的霹靂舞表演，將依循亞奧運模式，由16位從國小到成人霹靂舞高手組成的Team Taipei，對上來自美國、加拿大、智利、韓國、巴西、法國、阿根廷、瓜地馬拉、盧安達及肯亞的聯合國軍團Team Worldwide，以舞對決，引領觀眾進入迷人又熱情的街舞世界。

負責統籌節目的HRC Dance Studio表示「這次還特別邀請國外身障舞團ILL-Abilities，他們成員來自世界各地，雖有身體缺陷，但他們的心態和技巧都令世人極為敬佩與折服。另外，教育部體育署的肯定與推廣，對霹靂舞這項運動有很大的正向意義及推動的力量。希望藉由體表會節目呈現，鼓勵喜歡跳舞的人來學，就算不會跳，也能懂得欣賞，隨著音樂節奏律動身體！」

綽號為「包子」的包士群，15歲開始學霹靂舞，也是這次體表會表演舞者之一。（體育署提供）

綽號為「包子」的包士群，也是這次表演舞者之一，15歲開始學霹靂舞，從國二那個單純只因喜歡一個女生，就想學霹靂舞的孩子，到現在不但是教練、還是奧運選訓委員，近20年的學習和磨鍊，包子只有一樣的堅持；「就是把這件事做好。」

包子回憶當初自己只是國中生，資源有限，只能跟同學去公園、車站練習、研究動作。漸漸地認識別校學生並一起切磋舞步；有時幸運認識厲害的老師，他更會抓住機會請教，像一塊大海綿般的極盡所能吸收老師所傳授的。然而怕父母責罵，一直到高二都不敢讓他們知道自己多年來都是用放學後打工、練習到深夜的方式學舞。

包子對跳舞熱愛與執著，陪伴他度過每個低潮和關卡。爸爸也從之前不了解、擔心、不支持，直到有一天在綜藝節目上看到他的表演，才知道自己的兒子原來這麼優秀，漸漸拋下原有成見，轉而成為兒子最堅強的粉絲。對包子來說，家人的肯定和支持是極其重要的力量。

「專注堅持的做好一件事，就會很帥！」這一路上，包士群不放棄任何希望，準備好自己，在面對挑戰時就不會膽怯退縮。他笑著說，「保持帥」很重要！但這絕不是耍帥，而是把自己的實力發揮到最酷到沒人能取代你的時候，就是真的帥了。然而這前提是你要下多少的苦功，付出多少的努力；「帥」講起來是如此的簡單，但背後付出許多時間和心力的淬鍊，才有資格冠上這個字。