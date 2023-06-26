OPENsi成員子輇（左起）、威任、治廷、YY今在《舞力對決：地表撐霸》活動上首唱最新單曲〈a little love〉。（甲上娛樂提供）

OPENsi成員威任（左起）、YY、治廷、子輇今出席《舞力對決：地表撐霸》上映造勢活動。（甲上娛樂提供）

OPENsi成員威任（後排左起）、YY、治廷、子輇與Breaking國手蕭勝文ShowMilk、B-Girl Stitch楊采樺一起出席《舞力對決：地表撐霸》上映造勢活動。（甲上娛樂提供）

今年夏天最強街舞電影《舞力對決：地表撐霸》將在暑假檔7月14日在台熱血上映！26日片商舉辦上映造勢活動，邀請到從選秀節目《原子少年》出身、擅長街舞的新男團「OPENsi」及兩位Breaking國手——蕭勝文ShowMilk、B-Girl Stitch楊采樺現場尬舞，「OPENsi」更帶來尚未曝光的最新單曲〈a little love〉首唱首演舞台，帥炸全場，吸引大批ClOsi（OPENsi粉絲名稱）應援朝聖，場面熱鬧非凡。

街舞熱浪睽違11年重磅來襲，為了慶祝街舞中的霹靂舞（Breaking）將首度進軍2024年巴黎奧運，《3D舞力對決》雙導演丹妮亞帕斯昆尼、麥斯吉華特別拍攝這部最新街舞電影《舞力對決：地表撐霸》，讓全球觀眾再次感受街舞的震撼魅力。今電影造勢活動上，「OPENsi」成員黃威任、YY邱勝揚、陳治廷、陳子輇都相當期待這部電影，威任直呼：「看預告片的時候就已經從頭被炸到尾了！」YY說：「我高中在熱舞社的時候很喜歡看學長們B-boy Battle，每次秀招都覺得超帥的，都會跟著嗨！希望等等看電影的時候不要嗨過頭！」

《舞力對決：地表撐霸》片中除了有酷炫超high的街舞特技，更講述一對失和兄弟因共同熱愛的Breaking而化解誤會、重拾往日情誼，讓全片增添暖心勵志的正能量。聊到學街舞的甘苦談，跳Breaking出身的「OPENsi」成員陳子輇有感而發說：「『堅持』這件事情是我覺得最辛苦、不容易的，因為Breaking需要花非常多時間與精力練習，每個動作都不是一兩天就能輕易上手，即便學會了動作，整體流暢度及穩定度也都相當重要、需要磨練。」

陳子輇更透露當初練Breaking曾鬧家庭革命，甚至造成永久運動傷害，「我以前都是跟著哥哥一起練習，為了想速成招式，常常自己亂練，練完也沒有收操的概念，導致腰部和手肘的永久性傷害；家人們也因此對我跳Breaking這件事非常排斥，擔心我因為練舞造成身體負擔，也是抗爭了一段時間，媽媽才慢慢接受的。不過只要找專業的老師指導，基本上是不會受傷的！」

關於霹靂舞明年將首度前進奧運，治廷表示相當感動，「看到自己喜歡的這項文化登上奧運這麼大的國際賽事，真的很感動，很期待看到世界各地厲害的B-boy彼此切磋精彩的對決，也祝福現場的選手們舞運昌隆。」至於當初選擇跳Breaking的原因，治廷說：「小時候看到網路上有人做單手跳這個招式，當時覺得太帥，怎麼有人類可以辦得到這件事！從那時候起，我立志將來一定要學會這個動作，後來高中時期如願接觸到Breaking，就此打開新世界。」

正緊鑼密鼓籌備首支新單曲的OPENsi，今天特別帶來新歌〈a little love〉首唱首演舞台，威任、YY饒舌搭配子輇、治廷大跳Breaking，帥氣模樣炸翻全場。聊到這首舞曲排練過程最難的地方，他們表示是默契，雖然平常大家默契已經培養得很好，實際上排舞走位的時候還是會被子輇踢到，他們笑虧：「B-Boy的腿應該是鋼鐵做的，而且子輇都是倒立暖身，不愧是地表撐霸，他連在舞蹈教室也要撐霸！」對此，子輇無辜笑回：「其實我在練習的時候都沒有感覺，專注在對拍上，根本不知道有踢到人耶。」至於新歌〈a little love〉，OPENsi表示這首歌是一首很正向陽光的歌，「每個人難免都有低潮挫折期，如果大家可以把自己一點點的愛給對方的話，我相信就能帶給對方鼓勵的力量。」

此外，台灣國手蕭勝文ShowMilk及B-Girl Stitch楊采樺也在現場同台尬舞，精湛舞技令人嘖嘖稱奇。對於Breaking將首度進軍2024年巴黎奧運的心情，ShowMilk表示當初一知道就很激動，而近幾年征戰世界各地來回海外二三十趟的ShowMilk，讓他印象最深刻的國家是日本，「日本很近，大概去了六、七次，印象最深刻是他們的職人精神讓我很佩服，有種更需要再精進自己的感覺。」聊到之前去加拿大比賽巧遇《舞力對決：地表撐霸》電影女主角吉露，ShowMilk說：「其實我認人通常不會認臉，大部分是看舞蹈動作，吉露的氣場真的很強，形象很好、舞蹈動作跟深度也很夠，不愧是德國B-Girl冠軍！」

楊采樺對於Breaking即將在明年前進奧運也表示超開心，「因為奧運一直是運動選手的最高殿堂！Breaking的發源地是美國，我之前去美國時發現走到哪裡大家都在跳舞，希望這股風氣也可以帶進台灣。」日前已搶先看過《舞力對決：地表撐霸》特映的ShowMilk，推薦表示這部最新街舞電影最令他驚訝的地方是卡司，「電影裡面的卡司全都是現在線上一等一的選手，非常講究動作的深度跟音樂性，很有看頭。」