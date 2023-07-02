國防部6月29日公告，台美雙方已完成簽署採購火山布雷系統，金額約45億4054萬元，將在2029年年底前完成交運。網友提到台灣過去的戰略是「決戰境外」，為何現在卻買本土作戰用的火山布雷系統？前立委郭正亮直言，第一時間聽到就覺得是美國在塞貨，其他國家都不買，只有台灣會買。國民黨立委賴士葆則質疑，蔡政府是否已確定放棄決戰境外，必須決戰於境內、將台灣變戰場、青年上戰場？焦土政策全民不會買單。

台美完成簽署採購火山布雷系統的新聞傳出，引發《Yahoo》網友熱議：「一直以為，地雷這種東西是歷史課本才有的，沒想到都這個年代了，還有人花大錢買這來用」、「台灣變火山孝子」、「以人道立場，地雷是非常殘暴的殺傷武器，使用人是沒有人性的」、「從決戰境外，變成焦土政策，國防弱化的如此迅速，為什麼？」

郭正亮6月30日也在《新聞大白話》節目表示，國防部有必要向台灣民眾做解釋，美國也向韓國、波蘭、德國推銷過，但其他國家都不買，只有台灣和韓國的美軍基地在買。「是我們被迫吃貨？」第一時間聽到就覺得是美國在塞貨，因為有取代性的功能太多了，不一定要用布雷系統。他也擔心，未來幾年很可能台灣會一直有被塞貨的狀況，據他了解布雷系統並不是優先項目、是被塞進來的，畢竟國防預算有限。

賴士葆今(2日)在臉書發文強調，台灣過去的戰略是「決戰境外」，現在國防部不顧國人反對聲音堅持購買火山布雷系統，是否也確定已放棄決戰境外，必須決戰於境內、將台灣變戰場、青年上戰場？因此蔡政府已陸續提出全民街頭巷戰或是焦土政策的規劃，蔡政府配合美國硬要將台灣推向戰爭，「全民是不會買單的！」

網友表示「引火燒身，把武器裝設在島內，不追求殲敵在外，戰爭會使人民死傷慘烈」、「決戰境內，不輸也成焦土！」、「地雷系統，傷人也傷已！」、「好像還是有3成5願意成焦土？」、「大學生補助款，那是有毒的糖衣，你們戰死了，要補助什麼呢？不要相信民進黨的鬼話！」