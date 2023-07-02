爭奪外卡席位的洋基，本季外野陣容輪流躺進傷兵名單，根據美媒《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，洋基已經看上太空人外野手麥柯密克（Chas McCormick），不過兩隊首次會談未能對交易內容達成一致。

主戰外野手貝德（Harrison Bader）、史坦頓（Giancarlo Stanton）近期脫離傷兵名單，重回洋基陣容，卻輪到打線最具威脅性的「法官」賈吉（Aaron Judge）養傷，而且還是相當棘手的腳趾韌帶撕裂，導致洋基先發外野陣容不固定，不過被紅襪羞辱性橫掃後，洋基已經連續拿下3個系列賽，暫居外卡第2席次。

28歲的麥柯密克過去幾年雖只是聯盟平均以上的打者，但背後有著太空人兇猛打線作為支撐，成績鮮少被放大檢視，本季麥柯密克打擊率2成52、7轟和0.779攻擊指數，比起洋基常駐外野奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）、貝德成績要來得佳。

麥柯密克外野三個位置都能負擔，今年守備率來到9成89，無論是DRS（計算球員場均可替球隊守下多少分）還是OAA（比平均外野手多接殺幾顆球）都高於聯盟平均。距離731交易大限還有將近一個月，洋基勢必得拿出更多誠意打動太空人。