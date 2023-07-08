台北市長蔣萬安結束新加坡考察行程後回台，並於桃園機場接受媒體訪問。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）

台北市長蔣萬安5日率團前往新加坡進行考察，並於8日中午返抵國門，並於桃園機場接受訪問。蔣萬安表示，這次出訪非常順利圓滿且收穫良多。不過被問到新加坡行期間常常「失蹤」去密會新加坡各方友人，即使回到台灣，蔣萬安也未鬆口，僅表示「見到了該見的人，聊聊往事談談政策，氣氛非常好。」

蔣萬安表示，這次新加坡出訪非常順利且獲益良多，實際到新加坡的政府部門以後，除了看到對於政策執行的決心以外，對於未來50年也有一個長遠跟前瞻的視野，對於政策的落實，面對了很多的挑戰也都一一克服，「新加坡他們有非常強大的規劃能力，而且有跨部會的合作，以及堅定的執行力，所以他們在很多政策擬定上都非常明確。」

現場媒體詢問，蔣萬安在新加坡考察行程中「失蹤」數次，過程中是否見了誰？對此蔣萬安仍未透露，僅表示這次前往新加坡是客隨主便，新加坡方面也相當熱情好客，「不僅見了很多老朋友，也有機會認識新朋友，現在大家都是好朋友。」

蔣萬安直言，這次考察過程中，他充分感受到前總統蔣經國與新加坡前總理李光耀，多年前的公誼和私交所留下來的成果。蔣萬安也意有所指表示，前人種樹後人乘涼，「所以我在新加坡也見到了該見的人，聊聊往事談談政策，氣氛非常地好。」