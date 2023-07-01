▲基隆市長謝國樑表示希望能研擬更多讓年輕人發揮自我的次文化空間。（徐佑昇攝）

▲基隆市長謝國樑（左）及議長童子瑋（右），與去年在法國「BATTLEPRO霹靂舞大賽」中，獲得12歲以下組冠軍的中興國小同學林李納（中）合影。（徐佑昇攝）

▲基隆市議長童子瑋表示，基隆人都有「舞魂」，會思考讓基隆的舞蹈環境更友善也更多元。（徐佑昇攝）

▲街舞大賽現場來自各界的「舞林高手」齊聚「尬舞」，展現高超舞技，相當精彩。（徐佑昇攝）

基隆市霹靂舞協會1日在慶安宮廣場舉辦「Battle Area Vo1.6國際街舞交流大賽」，市長謝國樑與議長童子瑋到場，歡迎來自各縣市的「舞林高手」齊聚尬舞。謝國樑表示，期盼大家在比賽之餘，順道在基隆走走逛逛，品嘗基隆的美食、咖啡，感受基隆的城市魅力。議長童子瑋表示，街舞讓基隆這座老城市注入了新靈魂，也很開心能夠協助活動舉行，讓基隆更有活力。

謝國樑表示，相當感謝霹靂舞協會理事長張仁瑋，給予市府很多建言，他在選舉時就很重視青少年能發光發熱的表演文化，市府也將尋找評估合適的地點，致力發展青少年次文化的聚落，為基隆青少年提供盡情揮灑的舞台。

議長童子瑋表示，基隆是一座老城市，但透過街舞讓我們有新靈魂。雖然他年輕有想要當明星的夢想，但發現自己是「肢體障礙」後，這個夢想就有點冷凍了。平常看到很多年輕人在火車站及文化中心練舞都很感動，因為青春就是這樣，一群人一起完成感動的事，夢想起飛，透過街舞讓我們的年輕不留白，讓我們故鄉更有活力。

童子瑋強調，基隆有很多舞蹈教室、舞團在為舞蹈在基隆的深根努力，代表基隆年輕人都有一份「舞魂」，也應該讓基隆的舞蹈環境更友善也更多元。例如市議會大廳常常閒置，或許也可以來思考怎麼讓我們舞蹈朋友來活化使用。

張仁瑋指出，「Battle Area Vo1.6國際街舞交流大賽」源自於「Freestyle 2on2」，其中Freestyle兼具使用道具及融入其它運動的特性，如基隆有名的跳繩、扯鈴等。至於「Breaking 2on2」，將列入明年巴黎奧運的霹靂舞項目，期待獲得大家關注之際，在基隆也能掀起風潮。

而去年在法國「BATTLEPRO霹靂舞大賽」中，獲得12歲以下組冠軍的中興國小同學林李納，也到場表演連續頭轉「大風車」，被「納納」圈粉的謝國樑，也與和童子瑋與林李納熱情合照，鼓勵他繼續為基隆爭光。