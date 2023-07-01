基隆市霹靂舞協會1日在慶安宮廣場舉辦「Battle Area Vo1.6國際街舞交流大賽」，市長謝國樑與議長童子瑋到場，歡迎來自各縣市的「舞林高手」齊聚尬舞。謝國樑表示，期盼大家在比賽之餘，順道在基隆走走逛逛，品嘗基隆的美食、咖啡，感受基隆的城市魅力。議長童子瑋表示，街舞讓基隆這座老城市注入了新靈魂，也很開心能夠協助活動舉行，讓基隆更有活力。
謝國樑表示，相當感謝霹靂舞協會理事長張仁瑋，給予市府很多建言，他在選舉時就很重視青少年能發光發熱的表演文化，市府也將尋找評估合適的地點，致力發展青少年次文化的聚落，為基隆青少年提供盡情揮灑的舞台。
議長童子瑋表示，基隆是一座老城市，但透過街舞讓我們有新靈魂。雖然他年輕有想要當明星的夢想，但發現自己是「肢體障礙」後，這個夢想就有點冷凍了。平常看到很多年輕人在火車站及文化中心練舞都很感動，因為青春就是這樣，一群人一起完成感動的事，夢想起飛，透過街舞讓我們的年輕不留白，讓我們故鄉更有活力。
童子瑋強調，基隆有很多舞蹈教室、舞團在為舞蹈在基隆的深根努力，代表基隆年輕人都有一份「舞魂」，也應該讓基隆的舞蹈環境更友善也更多元。例如市議會大廳常常閒置，或許也可以來思考怎麼讓我們舞蹈朋友來活化使用。
張仁瑋指出，「Battle Area Vo1.6國際街舞交流大賽」源自於「Freestyle 2on2」，其中Freestyle兼具使用道具及融入其它運動的特性，如基隆有名的跳繩、扯鈴等。至於「Breaking 2on2」，將列入明年巴黎奧運的霹靂舞項目，期待獲得大家關注之際，在基隆也能掀起風潮。
而去年在法國「BATTLEPRO霹靂舞大賽」中，獲得12歲以下組冠軍的中興國小同學林李納，也到場表演連續頭轉「大風車」，被「納納」圈粉的謝國樑，也與和童子瑋與林李納熱情合照，鼓勵他繼續為基隆爭光。
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