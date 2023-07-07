為滿足能源需求，台電擬在現有的「基隆市協和重油電廠」汰換成「燃氣發電廠」並設置第四天然氣接收站，但因涉及填海造陸、生態等爭議，日前審查時遭環團打斷，今天再次召開第5次延續會議，基隆市市長謝國樑提出程序發言指出，基市府廢止2.0同意函後，台電提出行政救濟，但仍未申請3.0同意函，為了法律穩定性，建議應等台電取得同意函後再審查。

立法委員陳椒華在會議中率先提出程序發言，2.0有地質鑽探報告，但3.0方案完全沒有地質調查資料，環評說明書都沒有相關資料，且依環評相關法規規定，環境敏感地區應檢附相關單位證明，應重做範疇界定，但隨著基隆市廢止同意函後，應重新取得同意函後再開發。

基隆市市長謝國樑也說，東移方案有變更及更改地點，因此先廢止先前的原則同意函，理論上應在環評前取得原則同意函，盼台電能依3.0新方案申請同意函，但至今仍未收到台電申請新案，台電僅針對舊案提出訴願，為了法律穩定性，應等台電申請取得同意函後再審查。

環保署綜計處科長陳彥男說明，協和更新計畫內容原本就包括陸域及海域部分，並包含拆除燃油、設置燃氣機組及設置天然氣接收站，參考法院相關見解，範疇界定為開發前就相關資料篩選及確認等，範疇界定後也不必然會通過環評，為實質審查範圍；針對基隆市廢止開發函等，則為各機關平行審查範圍，縱使環評通過仍要取得相關許可才能開發。