板橋餵藥案昨天偵結，立委陳椒華今天凌晨在臉書說，她與時代力量其他六位決策委員發表3點共同聲明，對於偵查過程中，幼教老師們所承受的責難，「身為時代力量決策委員，我個人致上最深歉意。」遭解讀為針對黨主席王婉諭。

陳椒華表示，身為時代力量前主席及現任決策委員，同時她有藥師證書及具分析專業，針對新北地檢偵辦餵食不明藥物作成不起訴處分案件，她與時代力量多位決策委員，原覆議召開臨時決策委員會，但因僅七名委員與會，無法依黨章做出決議。

陳椒華說，然本黨公職人員曾舉辦活動聲援本案告訴人，個人認為仍有必要對外表示個人態度，爰與其他六位委員討論共同聲明：

一、接受根據檢驗及偵辦結果作成的不起訴處分。

二、對於偵查過程中，幼教老師們所承受的責難，身為時代力量決策委員，我個人致上最深歉意。

三、針對所有司法偵查中案件，我個人身為決策委員，本即恪守嚴謹查證事實後，再表示意見之態度。未來並將促請本黨黨公職採取同一標準。