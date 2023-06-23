台開集團金門風獅爺商店街力挺青年街舞文化、扶植與行銷地區藝術、創作及塗鴉藝術潮流，今(23)、明(24)兩日與「青年街舞文化推廣文藝團體」合作舉辦「金門青創底啾市集(D-JO Market)」，活動除邀請15家在地青創特色店家設攤與親子塗鴉課程外，並首度引進霹靂舞大賽，現場熱力引爆，吸引不少青年朋友同High；經過多輪的尬舞，最後由來自彰化與嘉義的聯軍「FloorGangz」抱回冠軍。

塗鴉體驗特別邀請到西門町Creation工作室主理人陳文修擔任塗鴉講師。(于家麒攝)

主辦單位表示，本次霹靂舞賽事堪稱是金門史上頭一遭，評審陣容也十分堅強，包括在《BOTY 年度之戰世界街舞大賽》中奪得季軍的陳健嚴、曾任宜蘭縣街頭藝術協會理事長的王捷民、現任新北市街頭藝術協會理事長及金門青年街舞文化推廣文藝團體副團長的金門子弟張維剛。至於活動系列之一的塗鴉體驗，則邀請到為各大品牌御用設計師、西門町Creation工作室主理人、淨化社會文教基金會的陳文修擔任塗鴉講師。

經過多輪尬舞，最後由彰化與嘉義組成的聯合團體「FloorGangz」奪下冠軍。(于家麒攝)

活動的重頭戲「霹靂舞團體舞蹈大賽」，共有來自台灣與金門兩地12隊霹靂舞好手，經過多輪比拚尬舞，最後由彰化與嘉義組成的聯合團體「FloorGangz」奪下冠軍、來自新北市的團體「Boyz In The Hood」則以些微差距居次，全場熱力引爆，相當精采。

「金門青創底啾市集(D-JO Market)」，邀請15家在地青創特色店家設攤。(于家麒攝)

本身是小金門人、擔任活動主辦人之一的Bill張維剛指出，活動名稱會訂為「D-JO Market」的原因，是「D-Jo」音譯源自於金門傳統閩南語方言「在這裏」，深入各地推廣來自金門不同的青年創業品牌，宣傳在地閩南傳統文化、戰地遺跡與風情，並透過觀光市集的方式彼此引流不同之受眾，促進在地經濟力。

「金門青創底啾市集(D-JO Market)」提供不少親子DIY商品，到場的小朋友全嗨翻。(于家麒攝)

現場還有生存遊戲體驗攤商，讓小朋友下場感受射擊打靶的快感。(于家麒攝)

「金門青創底啾市集(D-JO Market)」提供不少親子DIY商品，到場的小朋友全嗨翻。(于家麒攝)

來自台灣與金門共12隊霹靂舞好手同場尬舞熱力引爆，吸引不少青年同High。(于家麒攝)

張維剛也說，這次的活動不僅結合在2020年已列為奧運比賽項目的「霹靂舞」大賽，讓喜愛舞蹈的金門兒少青年，擁有表現自我與自信的舞台，同時更讓遊客在觀光旅遊的過程中能觀賞運動賽事，達成運動觀光的特殊體驗，藉此推展國際間之互動、發掘金門奧運人才，進而達到培育之目的。

另一位主辦人之一的「當代藝術工作室」負責人劉書瑋則表示，金門有相當多的潮流文化專業人士，但可惜的是缺少發揮的舞台，希望透過這一系列的活動，吸引更多對街舞、塗鴉、音樂等藝術有興趣的年輕人一起加入，讓潮流文化在金門開始發芽。

據了解，致力於活化地區發展的台開集團風獅爺商店街，在2014年進駐金門後，剛開幕之初即成為遊客到訪金門的必訪景點；疫情期間營業發展雖遭重創苦撐度日，但疫後經濟開始復甦，正為小三通陸客重新開放做好準備，最新引進的餐飲新項目「緒食・一鍋小麻辣」已昨(22)日開始營運，陸續將啟動更多連鎖及原創餐飲品牌，全力打造金門美食新地標。

台開公司表示，金門風獅爺商店街除了餐飲新體驗，也將展開多元娛樂項目，期望帶入更多人潮，而核心的目的也是創造一個讓藝術、文化與創意能走進生活的平台，全力支持有行動力、有夢想、肯堅持的創業青年，打造金門旅遊新特色。