八方雲集2022年合併營收67.99億元、年增14.18％，歸屬母公司稅後淨利6.6億元、年增達22.1％，全數改寫新高，每股盈餘10元則創次高。董事會決議上半年配息約2.48元、下半年配息約5.01元，合計全年配息7.5元，盈餘配發率75％。

八方雲集受惠展店效益及餐飲需求暢旺，2023年5月自結合併營收創6.1億元新高，月增6.6％、年增4.05％，累計前5月合併營收29.09億元、年增8.1％，續創同期新高。不過，受原物料上漲拖累，首季歸屬母公司稅後淨利1.32億元，每股盈餘2元，為近1年半低點。

展望後市，八方雲集將以多品牌、多市場營運策略續拓版圖，並積極發展國際市場，其中重點發展的美國市場目標年底拓增至8家門市，香港則持續拓展「百芳池上便當」及「八方台式麵屋」門市，前者目標新展5家，「梁社漢排骨」亦規畫進軍、上半年開出2家店。

台灣方面，八方雲集以「芳珍蔬食」為主力展店品牌，目標年底拓增至60家，而創立4年的「梁社漢排骨」門市規模已超過200家，成功建立品牌知名度，今年以提升產品品質及增加來客數為發展重點，盼提升門市業績。

而「八方雲集」目標年底完成所有重點門市改裝，透過導入智慧煎台與自動煮麵機設備穩定產品品質及提升營運效率，並計畫下半年推出冷凍調理包產品。至於「丹堤咖啡」則先精簡規模汰弱留強，待穩定門市獲利後再計畫發展。

投顧法人認為，儘管受原物料價格上漲影響，將拖累八方雲集今年毛利率下滑，但在國內外持續展店擴大營運規模下，預期營益率將在第二季落底後逐季復甦，並在明年重返成長軌道，進而帶動明年獲利強彈，終止連3年衰退態勢。

投顧法人看好八方雲集加速布局潛力看俏的美國市場，且國內持續展店支撐營收維持成長，下半年營益率可望逐季復甦，儘管今年獲利預期難逃衰退，但看好明年將顯著反彈、重返成長軌道，將推動股票評價進一步調升，首評給予「增加持股」評等、目標價214元。