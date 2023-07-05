藥華藥表示，雖然今年歐洲尚未出貨，但在美國營運加速成長，合併營收連續兩個月月增2成以上，累計上半年營收已有年增75.07％的表現。法人看好該公司全年有機會轉盈。

林國鐘強調，下半年有三股動能驅使美國市場開始顯著成長。首先，美國NCCN治療指南將Ropeg升格為2A「首選藥物」，提升醫生開立Ropeg意願。其次，全球最權威的醫學期刊─新英格蘭醫學期刊（NEJM）登出義大利血液學教授Tiziano Barbui博士的論文，研究顯示在低風險PV患者中，與放血和阿斯匹靈等標準療法相比，以Ropeg治療兩年更為有效。第三，則是2023歐洲學血液年會（EHA）資料顯示，經由Ropeg長期治療六年以上，有高達80％以上的病患不必再放血。

藥華藥預期，該三股動能將有利於下半年的用藥推廣，激勵Ropeg在美國銷售加速成長，朝著全年獲利的目標前進。

林國鐘表示，藥華藥也將進行全通路行銷優化計畫（Omnichannel），同時使用最先進因果AI技術（Causal AI），瞄準美國數千名潛在使用Ropeg的病患。而創新研發中心（PIRC）亦將積極尋找研發標的，加工早期有潛力的項目，未來以授權方式售出，以達到短期獲利目標。