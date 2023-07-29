「鋼盔九重葛」每到冬天花期開滿「整頭」的浪漫紫花，都吸引大批當地民眾與遊客前來朝聖、拍照打卡。(圖／民眾提供)

中颱杜蘇芮無情辣手摧花，金門網紅「鋼盔九重葛」遭其攔腰吹斷。(圖／民眾提供)

被攔腰吹斷的「鋼盔九重葛」橫倒主人家前，網友得知後都感到相當惋惜。(圖／民眾提供)

中颱杜蘇芮橫掃金門，造成無數的樹木被吹斷，就連多株百年老樹都不敵強風摧殘被連根拔起；不過讓民眾最難過的是著名的網紅「鋼盔九重葛」也慘遭辣手摧花，昨(28)日傳出已被攔腰吹斷，整個綠色大鋼盔橫倒主人「水根伯」家前，網友得知後都感到相當惋惜，網美拍照場景恐成絕響。

這株位於金門西村的「鋼盔」造型九重葛，是著名的網紅景點，尤其每到冬天花期開滿「整頭」的浪漫紫花之時，都吸引大批當地民眾與遊客前來朝聖、拍照打卡。屋主「水根伯」呂水根說，這株九重葛是他在30多年前新居落成時所種下的，在他用心養護下，九重葛越長越大，已爬滿整個大門。沒想到在一次偶然的機會下修剪成鋼盔的形狀後，卻意外爆紅上了媒體，從此成為金湖鎮的熱門打卡景點，不少情侶也在這顆「鋼盔」的見證下，拍照留下愛的印記。

不料一場風災，將這顆網紅鋼盔攔腰吹斷，不少網友得知消息後紛紛留言表示惋惜，有人則建議要去申請國賠；也有人說才想著中秋節回金門朝聖，可惜沒機會了；還有熱心網友提供救樹的秘訣，希望能把這株充滿故事的九重葛「喬」回來，讓它有重生的機會，重現美景於世人眼前。