台中市第一分局分局長吳燕山也因此率團前往中視錄製「我愛冰冰show」節目，藉以宣傳青春專案、反詐騙。（台中市第一分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市第一分局「最會跳舞的波麗士」高銘聲，以Breaking方式，以及最拿手的街舞自拍警察治安行銷宣導短片獲得綜藝大姐大白冰冰青睞，日前更隨一分局局長吳燕山北上中視錄製「我愛冰冰show」節目，透過精湛的街舞表演及參與藝人短劇演出，呼籲觀眾加入「打詐國家隊」共同打擊詐騙犯罪。

高銘聲精彩的演出也讓綜藝大姊大白冰冰非常讚賞，特別邀請他到節目中再次展現高超舞技；台中市一分局分局長吳燕山也因此率團前往中視錄製「我愛冰冰show」節目，藉以宣傳青春專案、反詐騙及「少年英雄聯盟」，呼籲觀眾加入「打詐國家隊」共同打擊詐騙犯罪，提供「防詐3C原則」，提升自我反詐、防詐與識詐能力，宣導活動預訂於8月5日播出。

吳燕山表示，藉由此次參與節目演出，要讓民眾了解詐騙集團猖獗的詐騙行為，需即時建立市民的反詐應變力，警政署所製作百工百業、頭家反詐開講系列宣導短片，於大街小巷、公司行號與廣電媒體播放加深民眾反詐觀念。務必謹記防詐3C原則：保持冷靜(Calm down)、事事查證（Check it out）遇可疑狀態即時撥打165專線（Call 165），持續與市民朋友一起關注詐騙議題。