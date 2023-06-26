我國詐騙案四起，民眾黨立委陳琬惠今痛批，打詐國家隊顢頇、擺爛，針對猖獗的詐騙案，行政院對外表示請高等檢察署與金管會、通傳會與數位部等相關部會建立橫向協商平台，這令人充滿困惑，到底過去這一年來政府做了什麼？

陳琬惠說，去年7月蘇貞昌院長頒布打詐綱領1.0版，投入14億元成立打詐國家隊；今年5月，陳建仁院長頒布打詐綱領1.5版，追加13億元成立打詐辦公室。結果大把的錢撒出去，最後卻被第一線執法的檢察官認證為「國家級的詐騙」，簡直諷刺至極。

陳琬惠表示，更讓人憤怒的是，攤開打詐綱領1.0版，檢察官們所點出的具體問題，包含欠缺監管的人頭帳戶、氾濫的的第三方支付虛擬帳號、橫行無阻的電信境外門號，通通都有提到。

「一年前已經知道問題，卻放任不處理？這不是擺爛？什麼才是擺爛？」陳琬惠批，當前端監理門戶洞開，只想依靠後端抓人，終究是治標不治本，行政院長陳建仁應扛起責任，拿出具體作為，別再放任各部會繼續甩鍋踢皮球。