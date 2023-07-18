台南市新營區路邊停車均沒收費，導致部分停車位遭人長期占用，為了讓使用者付費，台南市政府交通局決定從今年8月起，包含新營火車站、南瀛綠都心公園等周邊路段、共計392席路邊停車格將開始收費，可望改善停車亂象。

新營路邊停車格不收費，衍生許多「路霸」，讓用路人抱怨連連，南市府交通局年初在新營重點停車熱區設置地磁偵測器，作為是否採收費措施的依據，經過約3個月觀察，路邊停車格長期遭占用的情況確實嚴重，甚至有車輛長達50、60天都停在同一個位置、未移動，很誇張。

交通局決定新營區民治路（東興路至健康路）、三民路（火車站至民權路）、中山路（火車站至新營交通台）、中正路（新營圓環至長榮路）、大同路（火車站至民治路）、開元路（火車站至東山路）、綠川北街（民治路至中正路）、綠川路（民治路至大同路）等8個路段，自8月1日起開始收費。

收費時間從早上8點到晚上8點，停車費率為每小時20元，從8月1日至今年底的試辦期間，交通局規畫停車第1小時免費措施；為了凸顯收費與未收費停車格的差異，屆時各收費路段皆設有收費指示立牌、格位編號等，讓駕駛能清楚判斷。