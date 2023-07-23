清泉崗「航空嘉年華活動」將在8月12日登場，展示軍事戰技、戰機及裝備。（本報資料照片）

睽違7年的國防知性之旅「航空嘉年華活動」，將在8月12日於清泉崗基地舉行，軍事戰技表演、戰機及裝備展示魅力不可擋，往年入潮逾10萬人。台中市警局交通大隊今天表示，今年參訪採全接駁，禁止汽車及機車入營，並公布接駁訊息，強調周邊停車空間有限，將嚴格取締違停，呼籲善用大眾運輸轉乘接駁。

交通大隊指出，適逢疫情解封後的第一個暑假，相關交通疏導採逾10萬人潮規畫，活動採全接駁方式，清泉崗機場大營門（大雅區中清路五段）及神岡門（神岡區中山路）周邊停車空間有限，為維持出入口交通秩序，將嚴格執行違停取締，必要時將實施違規拖吊作業，維持機場周邊道路交通秩序。

交通大隊提醒參訪民眾，搭乘接駁車、機場大營門及神岡門接駁，將查驗身分證或附有照片的健保卡、駕照等證件，未攜帶相關證明文件不得進場；外（陸）籍配偶或看護，未取得中華民國身分證者，請由本國籍配偶或看護對象陪同入場，並出示配偶身分證或個人居留證查驗。

接駁及停車場資訊如下：

(一)搭乘（高）鐵、公路運輸接駁轉乘：於高鐵台中站（4號出口站）、台鐵豐原火車站（社會住宅停車場）等2處設置接駁站，提供搭乘大眾運輸交通工具民眾轉乘免費接駁車往返會場。

(二)自行開車接駁轉乘：於水湳中央公園（經貿站）、神岡籃球溜冰兼廣場（神清站）及台中港旅客服務中心（台中港站）等3處設置接駁站，提供民眾轉乘免費接駁車往返會場。

(三)清泉崗機場大營門及神岡門接駁：營內接送。

接駁站及營內接駁當天7時起開放民眾搭乘，14時起停止接駁民眾進入營區，僅載送民眾返回各接駁站，至輸運完畢為止（暫訂至18時）。