國際知名的小提琴家林昭亮近期被指控涉入性騷擾案，他所創辦的大師星秀音樂節，日前宣布撤換林昭亮的音樂總監一職，並由國際間有聲望的指揮名家史拉特金接任其職位。受害女音樂家今日在臉書再發聲，表示對主辦單位的作法感到失望。（摘自臉書／李欣恬台北傳真）

國際知名的小提琴家林昭亮近期被指控涉入性騷擾案，他所創辦的大師星秀音樂節，日前宣布撤換林昭亮的音樂總監一職，並由國際間有聲望的指揮名家史拉特金（Leonard Slatkin）接任其職位，且未說明更換總監的原因。對此，受害女音樂家今日在臉書再發聲，表示對主辦單位的作法感到失望。

女音樂家表示，非常不認同主辦單位的處理方式，最大的失望點在於，「此一高指標音樂節並沒有譴責性騷擾，而新任總監在外媒採訪時仍公開為林站台，好似希望他能早日回到大師星秀音樂節和他其他的活動，實在非常遺憾，我完全不認同大師星秀音樂節的主辦單位用這種模糊的方式，輕輕地放過一個曾經對我們這些被害人伸出魔抓的假面人。」

林昭亮對於先前的網友發文控訴，已發表了聲明自清。女音樂家指出，「林的公開形象很好，現在更躲在律師和其他國際大師的後面，不願面對自己身為一位長輩或師長所犯下的罪行。是否想苟且地等待幾年後，待大家淡忘他曾經性騷擾多位女性後而復出？」

女音樂家認為，人有很多面向，或許有人很欣賞林，「但是林的確是對我做出了讓我不舒服且不想要的性騷擾。」而她願意站出來，是希望不要有更多受害者，她表示，「我依然強烈譴責林昭亮，是因為要求他應該公開並誠摯地對我及其他受害者道歉，可以給所有受害者一個交代，雖然這些傷害或許不會因為他的道歉直接得到緩解，但至少是我和其他的受害者能開始放下和療癒的起點。」

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