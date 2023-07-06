宇珊（右）今被問到黃子佼近況，右起為羅奕傑、寶兒。（羅永銘攝）

羅奕傑、寶兒、宇珊今開心逛展。（羅永銘攝）

寶兒、宇珊、羅奕傑今開心逛展。（羅永銘攝）

宇珊（中）故意搞怪，逗笑寶兒（左）、羅奕傑。（羅永銘攝）

Popu Lady宇珊、寶兒、《原子少年》羅奕傑今（6日）出席「卡娜赫拉的小動物荒唐世界博物館」展覽。3人表示，昨晚聽到李玟輕生過世的新聞相當震撼，「很希望大家可以重視自己的身心健康，有需要就要求救，希望大家可以說出來，找信任的朋友說說話，照顧好自己。」

宇珊是黃子佼的「黃氏宗親會」一員，她表示私下傳訊息給黃子佼，但沒有得到回覆，「我知道的跟大家一樣多，現在就是我們主動給予關心，希望他有機會拿到手機，相信看到我們的訊息，他會覺得開心。」宇珊表示，自出道以來就很受黃子佼照顧、提攜，希望黃子佼現在可以好好靜養。

有跟孟耿如聯絡？宇珊坦言過去多與黃子佼聯繫，所以孟耿如這邊她選擇不打擾，「想把現在的時間、空間都留給他們一家人，在旁邊默默守護就好，最重要的還是希望他健康平安。」

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