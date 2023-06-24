民眾黨總統參選人柯文哲於直播提到服貿重啟議題；賴清德總統競選辦公室發言人陳世凱表示，柯文哲遇到社會質疑時不是搔頭避答，就是顧左右而言他，特別是在兩岸關係上，只會用別人抹紅來回應。可見「轉移話題，逃避質疑」才是柯文哲的SOP。奉勸柯前市長，國政需要嚴肅討論，不是讓你用來測風向的風向球。

陳世凱表示，賴清德在6月20日提出補助私大學雜費補助後，柯文哲在事隔一天半後，才突然發文批評該政策是「大撒幣」，完全不去理解該政策的立意，受到許多撻伐，認為他無法共感青年學子被學費、學貸壓垮的壓力。

他說，而柯文哲本人卻對是否支持這樣可以幫助年輕學子的政策，閉口不提，也提不出具體的解方和做法。陳世凱質疑，柯文哲只是想藉由攻擊補助學費政策，來逃避支持服貿的風波，轉移焦點，想要逃避社會的檢驗。

陳世凱指出，大家除了想知道，當柯文哲拋出「重啟服貿」議題被質疑時，柯文哲說是內部文件；民眾黨的委員卻說是假訊息，到底是真還是假；對於2014年的柯文哲靜坐反服貿，但為什麼2023年的柯文哲卻不反服貿的轉變，大家也都很想了解，究竟柯文哲是不是因為中國要他選總統時，所受到的授權或施壓呢？這些都需要他來清楚說明。

陳世凱呼籲，請柯文哲市長，不要每次都想藉由拋出新問題，迴避質疑，這樣的SOP大家都看在眼裡，國政需要嚴肅討論，不是讓你用來測風向的風向球。