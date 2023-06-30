國美館館長廖仁義屆齡卸任，由台藝大教授兼美術學院院長陳貺怡接任，國美館30日舉辦交接典禮，由文化部長史哲監交。新任館長陳貺怡表示，她就任館長的三個目標為「專業、創新、多元」，期盼國美館串聯過去、現在與未來，匯聚熱情、創意與夢想，成為藝術消弭一切藩籬與隔閡的地方。

廖仁義2022年7月1日接任國美館長，今年屆齡退休，由陳貺怡接任。史哲昨天監交致詞表示，國美館有35年歷史，面對當代百變環境，承載台灣藝術工作的使命，感謝廖院長帶領穩定發展、陳院長願意肩負責任；廖仁義也表示，他帶著感恩的心交棒，感謝文化部、藝術界人士、國美館同仁及新任館長。

陳貺怡則感性致詞指出，她學生時期常在羅浮宮、奧賽美術館帶隊導覽，來自五湖四海的觀眾把美術館擠的水洩不通，她夢想國美館成為這樣一個地方，串聯過去、現在與未來，匯聚熱情、創意與夢想，以藝術消弭一切藩籬與隔閡。

「專業、創新、多元」陳貺怡強調任館長的3目標，期待以個人的專業與熱情率全體館員共同努力；要永續經營、保有競爭力，掌握時代趨勢、藝術新知，突破固有框架，以創新的思維來經營與拓展；致力於展現台灣文化活力、多樣性與豐富性，典藏內容、研究取徑、展覽型態應該「多元」、服務要尊重差異，做到文化平權。

陳貺怡是巴黎第十大學當代藝術史學博士，原任國立台灣藝術大學美術學系教授兼美術學院院長，曾任國立歷史博物館、台北市立美術館、故宮博物院等國際展策展人與學術顧問等職。