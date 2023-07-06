通用第二季美國銷售量年增近19％至691,978輛。

豐田年增7.13％至568,962輛，銷售業績落後通用，是因為汽車與貨車未能及時出貨至經銷商。

Stellantis和現代汽車的銷售分別年增6％和14％。

豐田北美（TMNA）總經理克萊斯特（David Christ）以供應鏈持續改善為由，看好下半年產量與對經銷商的批發等情況會優於上半年。即使業界漲價，客戶仍有能力吸收。

市調機構J.D. Power指上半年新車均價年增3％，6月約4.6萬美元。

值得注意的是，通用第二季新車銷售裡包含15,354輛電動車，僅以電動車計算的年增幅度達110％。

這側面反映出，在政府推7,500美元抵扣稅額優惠措施，和電動車龍頭特斯拉帶頭降價促銷下，繼續刺激電動車需求上升。像特斯拉第二季交貨量逾46萬輛創新高。

汽車研究公司Wards Intelligence在5日公布資料，美國6月新車銷售137萬輛，折合年率約1,570萬輛。若拉長至上半年來看，銷售成長13％至770萬輛。

專家認為供應鏈壓力解除，和車商不斷大量生產等，讓買家不必像前兩年那樣有錢也等不到貨的窘境，而新車銷售量回升速度也超過許多專家預期。

由於汽車需求強勁，汽車顧問公司Cox Automotive在6月把全年美國新車銷售量預測，從原先1,410萬輛調高至1,500萬輛。其首席經濟師史穆克（Jonathan Smoke）指勞動市場仍健全，讓民眾有能力買新車。