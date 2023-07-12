台塑表示，美國房市數據佳，有利石化產品需求增加。雖然目前美國房貸利率高達6.5％~7％，但5月房市數據優於預期，其中新屋開工率及營建許可分別月增21.7％及5.2％，顯示民眾樂觀看待未來美國經濟成長，購置新房意願提高，有利石化產品需求增加。

其中，美國因5月新屋開工率上升，且熱浪侵襲電價上調，當地PVC同業上調出口報價。無獨有偶，越南則因美國新疆人權法案針對地板行業，要求原料嚴格溯源，更要求乙烯、原油及供應商不能有採購或投資新疆行為，下游加工客戶減少向大陸採購，日本、韓國及泰國PVC同業調漲報價。

此外，大陸第二季經濟成長力道不如預期，房市低迷，人民銀行陸續下調各項政策利率0.1％（如逆回購利率降至1.9％、中期借貸便利利率降至2.65％、貸款市場報價利率降至3.55％），可望帶動企業及民眾實際貸款利率下降，進而達到刺激需求、推動消費之效，有利石化產品需求增加。

至於印度進入雨季，惟今年經濟持續成長，PVC行情也可望止跌上漲，增添PVC營運推升動能。

台塑台灣PVC粉年產135萬噸；大陸PVC年產47萬噸。下半年台灣還有PVC廠10萬噸去瓶頸工程，預估12月完工；屆時，兩岸PVC總年產192萬噸。

華夏PVC台灣年產40萬噸；轉投資台氯VCM年產約45萬噸。聯成大陸泰州PVC產能66.4萬噸。