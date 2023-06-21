雲林縣麥寮鄉台塑六輕每年進行廠際間節能減排、循環經濟評比，針對績優部門加以表揚，以激勵各廠不斷努力，21日在六輕廠區舉辦「節能減排、循環經濟績優部門表揚大會」，強調2021年碳排放量已較2007年減少16.85％，並規畫短、中、長期減碳目標，以2050年達到碳中和為長期目標。

優部門表揚大會由台化公司董事長洪福源主持，邀雲林縣長張麗善等人與會，共頒發年度綜合評比績優廠處、減少碳排放量、節省用水量、節省用汽量、節省用電量、雨水收集績優等6類24項獎項。

台塑表示，企業面對氣候變遷對營運帶來的影響，持續積極推動節能減排、循環經濟，減少能耗、水耗。以排碳量最高峰的2007年為基準年，2021年排碳量較2007年減少16.85％，也已規畫短期（2025年）及中期（2030年）減碳目標，分別較2007年減碳20％及35％，長期目標則是2050年達到碳中和。

台塑提到，六輕廠區發揮上下游垂直整合優勢，1999年建廠以來，就積極推動節水、節能及循環經濟，至2022年累積的減碳量已達3萬3432座大安森林公園的年吸碳量；累積節水量達到22.1座新竹寶山水庫的蓄水量，另外，2022年共收集587萬噸雨水，相當於雲林縣31天的生活用水量。

雲林縣長張麗善（中）希望縣府與台塑合作，一起達成2050年淨零排放目標。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

張麗善指出，很高興參加這個會議，與台塑企業共同分享節能減碳成果，恭喜獲獎的節水、節能、減排單位。未來縣府希望借重台塑企業的實作經驗，共同成立減碳、節能與節水輔導團隊，協助雲林縣在地產業及中小企業，一起達成2050淨零排放目標。