居家安寧護理師卓彩琳10年間服務同一家族兩位長輩，令家屬感恩在心，日前化感恩為實際行動，捐出10床護理專用「減壓床墊」給台中慈濟醫院心蓮病房，嘉惠更多病人。

家屬捐贈10床護理專用「減壓床墊」給台中慈濟醫院。（台中慈濟醫院提供）

兩位長輩的媳婦曹麗淑提到，公公是肺癌骨轉移的病人，申請台中慈濟醫院居家安寧後，就由卓彩琳到府服務，她親自從灌腸、挖糞便協助公公解出積累近半個月糞便；後來婆婆罹患子宮內膜癌末期，也指定卓彩琳護理，直到症狀明顯才住進心蓮病房接受安寧緩和治療，臨終前也能回家安息。十年兩位長輩接受居家安寧，蔡女士全家深深覺得「真的有白衣天使存在！」

心蓮病房護理長黃美玲表示，心蓮病房就是提供合適醫療照護，協助末期病人症狀緩解達到身心安適，讓病人與家屬在人生最後一哩路，都能兩相安。居家安寧護理師能獲得全家人信賴，證明這是正確的選擇。

曹麗淑家人化感恩為實際行動，捐贈6床護理專用「減壓床墊」，加上其他家屬的捐贈，募集到10床的減壓床墊，讓心蓮病房的病人都能夠受惠。「減壓床」是照顧末期病人的最佳利器，讓病人睡在壓力較平均的床墊會更舒適，也能讓長期臥床病人減少褥瘡。

家屬化感恩為實質行動，捐贈護理專用「減壓床墊」給台中慈濟醫院。（台中慈濟醫院提供）

卓彩琳感恩說，「10年間，前後照顧兩位病人，家屬的回饋其實就是對我們信任與肯定」。護理師用專業陪伴病人與家屬，10年護病情見證「白衣天使」的護理心，帶動病人家屬的善舉，成為心蓮病房一段佳話。