台中60多歲婦人3日凌晨1時許開始，至台中、彰化、南投等地潑灑汽油縱火，造成2位民眾燒燙傷，當日凌晨5時向警方自首，警方正進一步偵訊以釐清案情。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中60多歲婦人3日凌晨1時許開始，至台中、彰化、南投等地潑灑汽油縱火，造成2位民眾燒燙傷；當日凌晨5時許，婦人主動到台中市政府警察局霧峰分局大里分駐所自首，目前正進一步偵訊以釐清案情，詢後將依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

據了解，該名婦人3日凌晨1時許開始至台中、彰化、南投等地潑灑汽油縱火，初步了解除南投縣草屯鎮有民眾燒燙傷外，餘未發現有人員傷亡；霧峰警分局3日4時許接獲119轉報於大里區1處建築前發生火災，警方派遣線上巡邏員警到場協助維持交通，現場消防人員將火勢撲滅，清查結果該址無人員傷亡。

凌晨5時左右，該名婦人主動到大里分駐所自首縱火，據悉，該名婦人有精神疾病就醫記錄。她來到分駐所後，向警方稱自己患有憂鬱症，並數度在所裡高聲埋怨，情緒相當激動。

警方表示，縱火原因疑似因先前與該住處屋主有糾紛，目前正進一步偵訊以釐清案情，全案詢畢後，將依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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